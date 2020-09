Thailands König Maha Vajiralongkorn (68) hat seiner im vergangenen Herbst verstoßenen offiziellen Geliebten alle Titel wiederverliehen. Die Versöhnung wurde in der Royal Gazette verkündet, der offiziellen Veröffentlichungsstelle für amtliche Bekanntmachungen. Die 35-jährige Sineenat "Koi" Wongvajirapakdi war im Oktober degradiert worden, weil sie gegen den Willen des Königs verstoßen habe und illoyal gegenüber der Monarchie gewesen sei.

Koi war im vergangenen Jahr einige Monate lang praktisch die Zweitfrau neben Königin Suthida (42) und trug sogar zeitweise den Titel Königlich-Adelige Gemahlin. Nachdem ihr die Titel entzogen wurden, war die frühere Konkubine ins Gefängnis gesteckt worden. Seither wurde sie nicht mehr gesehen. Bereits am Wochenende hatte es unbestätigte Berichte gegeben, wonach Koi aus der Haft entlassen und nach Deutschland gebracht worden sei, wo der in vierter Ehe verheiratete Vajiralongkorn, Rama X., meist am Starnberger See und in Garmisch lebt.