Die älteste Tochter des thailändischen Königs Rama X., Prinzessin Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, 44, ist beim Training mit ihrem Hund kollabiert und ins Koma gefallen. Die Ursache ihres Zusammenbruchs seien Herzbeschwerden, teilte das Königshaus mit.

Die Prinzessin habe ihren Hund auf eine von der Armee veranstalteten Hundeschau in der Provinz Nakhon Ratchaisma vorbereitet, als sie das Bewusstsein verlor. Sie sei zunächst in ein Krankenhaus in der Stadt Pak Chonggebracht und erstversorgt worden, danach sei sie per Hubschrauber in das "King Chulalongkorn Memorial"-Krankenhaus in der Hauptstadt Bangkok verlegt worden. Ihr Zustand habe sich "bis zu einem gewissen Grad stabilisiert", hieß es. Laut einem Bericht der BBC gibt es allerdings Anhaltspunkte, dass es der Prinzessin viel schlechter gehen könnte als offiziell mitgeteilt.

Bajrakitiyabha ist das älteste von sieben Kindern des Königs, die aus drei Ehen stammen. Manche Königshausexperten sehen sie als mögliche Nachfolgerin, sie wäre damit die erste weibliche Monarchin auf dem thailändischen Thron. Der 70 Jahre alte Rama X., der seit dem Tod seines Vaters Bhumibol im Jahr 2016 im Amt ist, hat formal noch keinen Thronfolger bestimmt. Die thailändische Erbfolge bevorzugt eigentlich männliche Nachkommen, doch einer Verfassungsänderung von 1974 zufolge kann auch eine Tochter den Thron besteigen kann, sofern kein Nachfolger benannt wurde.

Prinzessin Bajrakitiyabha hat in den USA Jura studiert und danach eine Diplomatenlaufbahn eingeschlagen. Sie arbeitete für die UN und war von 2012 bis 2014 thailändische Botschafterin in Österreich. Seit knapp zwei Jahren arbeitet sie in führender Position bei der königlichen Leibwache.

In Thailand ist die absolute Monarchie bereits seit 1932 abgeschafft. Auf dem Papier hat der König keine politische Macht mehr, in der Realität ist sein Einfluss aber groß: Die Regierungen sind von seiner Gunst abhängig. Seit einem Putsch im Jahr 2014 regiert das Militär. Rama X., auch bekannt unter seinem Namen Maha Vajiralongkorn, gilt im Ausland als Exzentriker mit ausschweifendem Lebensstil. Er residiert zeitweise in einer Villa am Starnberger See.