Kein Geld für den Friseur? Auf Bangkoks Hauptbahnhof kein Problem. An Gleis 12 bieten mehrere Friseure ihre Dienste an. Der Service richtet sich vor allem an ärmere Thailänder. Aber auch Touristen haben das Angebot entdeckt.