Sextourismus in Thailand

Jedes Jahr lassen Hunderte Deutsche fast alles zurück, um ihren Ruhestand in Thailand zu verbringen. Für Sex und billiges Bier? Den Kulturwissenschaftler Raphael Reichel überzeugte das nicht, er fragte die Auswanderer selbst – und fand auch Tragisches heraus.

Interview von Joshua Beer

In den Top 20 der beliebtesten Auswandererziele der Deutschen sticht ein Land immer wieder hervor: Thailand, das einzige südostasiatische in der Liste. 2190 Menschen haben sich laut Statistischem Bundesamt 2023 dorthin umgemeldet, so viele wie nie zuvor und mehr als nach Griechenland oder Belgien. Warum? Der Tübinger Kulturwissenschaftler Raphael Reichel hat vergangenen Oktober die wohl erste deutschsprachige Monografie zu diesem Phänomen herausgebracht: „Männerparadies“.