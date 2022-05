Bei einer Schießerei in einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas sollen mindestens 14 Schüler und ein Lehrer getötet worden sein. Dies teilte der Gouverneur Greg Abbott mit. Weitere Personen wurden verletzt. Von den Behörden lagen zunächst keine Angaben zu den Hintergründen vor. Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall gegen Mittag (Ortszeit) in Uvalde im Süden von Texas.

Erst vor gut einer Woche hatte ein Schütze mit einem Sturmgewehr in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt das Feuer eröffnet und zehn Menschen getötet, drei weitere wurden verletzt. Der 18-jährige Beschuldigte wurde noch am Tatort festgenommen. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert - 11 der 13 Opfer waren schwarz.