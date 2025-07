Warum so viele Menschen bei Naturkatastrophen in den USA sterben

Flutkatastrophe in Texas

Ist die Flut oder der Hurrikan erst da, werden die Amerikaner zu Helden. Trotzdem kommen zu viele Menschen bei solchen Katastrophen ums Leben. Was machen sie dort falsch?

Von Fabian Fellmann

Zerborstene Bäume, zerquetschte Wohnmobile und zertrümmerte Häuser prägen die Bilder aus dem Katastrophengebiet im Texas Hill Country, das am Unabhängigkeitstag von einer acht Meter hohen Flutwelle überschwemmt wurde. Mehr als 110 Menschen sind ums Leben gekommen. Mehr als 160 Personen werden noch vermisst, ihre Überlebenschancen sind gleich null. Die Opferzahl in Texas könnte noch höher steigen als nach Hurrikan Helene im vergangenen Jahr, bisher die drittschwerste Flut des Jahrtausends in den USA.