26. August 2018, 23:05 Uhr Texas Tote bei Videospiel-Turnier

In Jacksonville werden mehrere Menschen in einem Einkaufs- und Unterhaltungszentrum erschossen.

In einem Einkaufs- und Vergnügungszentrum in der Stadt Jacksonville im US-Bundesstaat Florida sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Die Schüsse fielen nach Medienangaben am Sonntag bei einem Videospiel-Turnier. Das Büro des Sheriffs sprach bei Twitter von "mehreren Todesopfern". Ein Verdächtiger sei tot, es handele sich um einen weißen Mann, sagte Sheriff Mike Williams später vor Journalisten. Weitere Verdächtige gebe es nicht. Zahlreiche Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Polizei suchte die Gegend mit Spezialeinheiten ab. Viele Menschen hielten sich nach der Schießerei in dem Zentrum versteckt. "Wir bitten Sie, ruhig zu sein und zu bleiben, wo sie sich verborgen halten", twitterte das Sheriffbüro.

"Bitte kommen Sie nicht herausgerannt." In der "GLHF Game Bar" in dem Gebäude fand zum Zeitpunkt der Schießerei ein Turnier mit dem Videospiel "Madden 19" statt. Dabei handelt es sich um eine Sportsimulation, die sich mit der American Football-League befasst. Ein Vertreter eines professionellen Videospiel-Teams erklärte, einer seiner Spieler sei bei dem Turnier gewesen, zum Glück aber nur leicht verletzt worden. Auf einem Video, das von dem Turnier stammen soll, hört man im Hintergrund Schüsse und Schreie. Der lokale Sender WJXT berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, mindestens vier Menschen seien ums Leben gekommen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Die Zeitung LA Times meldete unter Berufung auf einen Teilnehmer, der Schütze habe an dem Turnier teilgenommen und verloren.

US-Präsident Donald Trump sei über die Situation unterrichtet worden, teilte eine Sprecherin mit. Nach ähnlichen Vorfällen hatte es in jüngerer Vergangenheit hitzige Diskussion über die laxen Waffengesetze in den USA gegeben. Trump war kritisiert worden, weil er keine Verschärfungen auf den Weg brachte.

Das Einkaufs- und Vergnügungszentrum mit dem Namen "The Landing" befindet sich im Zentrum der Stadt an dem St. Johns Fluss. Jacksonville liegt im Norden Floridas und hat rund 880 000 Einwohner.