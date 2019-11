Fast wie in Zürich: Auch das Taichung City Department, Taiwan, hat sich in Pose gelegt.

Macht und Ordnung: Kantonspolizei in Zürich, Schweiz. Mit diesem Bild fing alles an.

Manche Menschen sagen, Ordnung sei das halbe Leben. Andere meinen, nein, keine halben Sachen, das ganze Leben sei Ordnung. Oder auch umgekehrt. Es gibt auch jene, die sagen: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Eine sehr beliebte Devise schließlich ist: "Ganz oder gar nicht". Nur Menschen mit Entschlossenheit, Autorität und Durchsetzungsvermögen machen sie sich zu eigen; Frauen und Männer, die ohne zu zögern erstens aufs Ganze gehen und sich, zweitens, nicht scheuen, die staunende Welt daran teilhaben zu lassen. Womit man bei der Kantonspolizei Zürich wäre, die am 1. September in aller Unschuld auf Instagram unter ein Foto schrieb: "Wenn Sie schon immer einmal wissen wollten, was sich alles in einem Patrouillenwagen befindet - voilà."

Aha, dachte man. Und: Wenn man überhaupt jemals noch etwas wissen wollte, dann doch wohl das. Zwei Kantonspolizisten und ihr Patrouillenwagen! Samt Inhalt! Aus der Luft! In einem beispielhaft geometrisch arrangierten Stillleben. Alles da: ein Warnschild mit "Polizei"-Aufdruck. Zwei orangefarbene "Polizei"-Westen. Eine "Polizei"-Kelle. Zwei Helme, zwei Handschellenpaare, ein niedlicher Feuerlöscher. Ein Besen. Sechs rot-weiße Hütchen. Und noch allerlei Zeug, bei dessen Anblick Follower der Kantonspolizei vermutlich kennerhaft mit der Zunge schnalzen. Schließlich, in einer Haltung, die Fußballer in der Freistoßmauer einnehmen, die beiden leicht verschämt grinsenden Polizisten.

Irgendjemand hat das, was die Kantonspolizisten mit ihrem Bild ausgelöst haben, Tetris Challenge genannt, nach einem alten Spiel, dessen Sinn darin liegt, Klötze ordentlich aufeinanderzustapeln, jedes Mal mehr. Ordnung als Herausforderung also: Bitte sehr, wir haben noch viel mehr wichtige Dinge in unserem Einsatzfahrzeug als die in Zürich. Und schon ist der königlich niederländische Armeekrankenwagen ausgepackt, sein Inhalt vorbildlich angeordnet, die Mannschaft samt Tarnfleckersatzmontur dazugelegt. Luftbild, fertig. Bescheidener, übersichtlicher, dazu mit einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis (halbe-halbe): die Polizei der niederländischen Stadt Breda und ihr Wagen. Fast prahlerisch, jedenfalls überladen und, was Ordnung der Utensilien und Haltung der Männer angeht, bestenfalls Durchschnitt: die Freiwillige Feuerwehr Himberg.

Und so ging es weiter und weiter. Männer und Frauen auf der ganzen Welt zeigten die Bestandteile ihrer Arbeitsplätze. Nicht undenkbar, dass dies Schule macht: der Inhalt des Weißen Hauses samt Trump, seinem Smartphone, einem roten Schlips, Twitterassistenten und Sicherheitsberatern, ausgebreitet auf dem White House Lawn und geknipst von einer CIA-Drohne. Putin, idealerweise mit nacktem Oberkörper, sowie Dutzende Kreml-Angestellte strammliegend auf dem Roten Platz, ebenfalls von einer CIADrohne fotografiert. Die SZ-Jahresrückblickredaktion, nachlässig gekleidet, kreuz und quer liegend zwischen Stapeln von Papier auf der Freifläche vor dem SZ-Hochhaus... Aber das sind nun wirklich Interna.

Cord Aschenbrenner ist SZ-Autor.