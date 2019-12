Istanbul (dpa) - Die Türkei hat vier Ehefrauen von mutmaßlichen Dschihadisten und ihre sieben Kinder aus Frankreich in ihre Heimat abgeschoben. In einem Tweet des Innenministeriums war die Rede von französischen "Terroristenkämpfern". Bereits im November hatte es aus dem Ministerium geheißen, die Menschen seien in Syrien gefasst worden. Gegen zwei der Frauen wurde ein Haftbefehl erlassen, gegen sie wird wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt, berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP.