Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach den Festnahmen wegen des Verdachts auf einen geplanten Anschlag im Rhein-Main-Gebiet ist gegen einen 24-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Es bestehe Fluchtgefahr, sagte die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, am Mittwoch. Seine beiden ebenfalls am Dienstag festgenommenen mutmaßlichen Komplizen befänden sich wieder auf freiem Fuß. Etwa 170 Beamte waren am Dienstag an einer großangelegten Durchsuchungsaktion in Offenbach beteiligt. Dem 24-jährigen Deutschen wird als Hauptverdächtigem vorgeworfen, er habe als Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat bei einem religiös motivierten Anschlag möglichst viele Menschen töten wollen. Er soll sich Chemikalien und Geräte zur Herstellung von Sprengstoff beschafft und im Internet nach Schusswaffen gesucht haben.