Celle (dpa/lni) - Im Prozess gegen einen Flüchtling aus Syrien, der sich wegen Terrorwerbung am Oberlandesgericht Celle verantworten muss, wird am heutigen Donnerstag (9.00 Uhr) das Urteil erwartet. Der zuletzt in Stelle im Kreis Harburg lebende Angeklagte soll Propagandamaterial des sogenannten Islamischen Staates im Internet veröffentlicht haben. Damit soll der 33-Jährige Mitglieder und Unterstützer für die Terrororganisation geworben und zu Anschlägen und Terrorakten aufgerufen haben. Der Mann hatte sich zu Prozessauftakt nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Der staatenlose Palästinenser, der in einem Flüchtlingslager bei Damaskus geboren wurde, kam als Flüchtling über Ägypten, das Mittelmeer und Italien nach Deutschland. Schließlich wurde das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz auf seine Internetaktivitäten aufmerksam.