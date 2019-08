Celle (dpa) - Wenn Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) am Dienstag als Zeugin im Terrorprozess gegen den mutmaßlichen IS-Deutschlandchef Abu Walaa am Oberlandesgericht Celle aussagt, bewegt sie sich auf bekanntem Terrain. Als ehemalige Richterin am OLG Düsseldorf ist sie mit Hochsicherheitssälen und Islamisten hinter Panzerglas bestens vertraut. Unter ihrem Vorsitz wurde 2017 ein Gymnasiast aus Duisburg als Unterstützer der Terrormiliz verurteilt. Weil der Schüler von einem der vier in Celle mitangeklagten Männer indoktriniert worden sein soll, ist Havlizas Aussage von Belang. Für den seit fast zwei Jahren laufenden Abu-Walaa-Prozess als Ganzes ist ihr Auftritt aber nur ein Puzzlestein.