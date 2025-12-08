Zum Hauptinhalt springen

TeneriffaDrei Tote durch Riesenwelle

Starke Wellen treffen bei Mesa del Mar auf Teneriffa auf die Küste (Archivbild & Symbolbild). Solche Wellen sind auf der Atlantikinsel nicht ungewöhnlich.
Starke Wellen treffen bei Mesa del Mar auf Teneriffa auf die Küste (Archivbild & Symbolbild). Solche Wellen sind auf der Atlantikinsel nicht ungewöhnlich. (Foto: Cedida/Cedida/Europa Press/dpa)
  • Auf Teneriffa hat eine Riesenwelle drei Menschen getötet und drei weitere verletzt, als sie von den Wassermassen ins Meer gerissen wurden.
  • Der Vorfall ereignete sich an einem Naturschwimmbecken bei Los Gigantes, eine weitere Person wird noch vermisst.
  • Bereits am 8. November kamen bei ähnlichen Zwischenfällen mit Riesenwellen auf Teneriffa drei Menschen ums Leben und 15 wurden verletzt.
Die Opfer wurden auf der spanischen Urlauberinsel von der Woge ins Meer gerissen. Eine weitere Person wird vermisst. Es ist nicht das erste derartige Unglück in diesem Jahr.

Auf Teneriffa hat es durch eine Riesenwelle drei Tote und drei Verletzte gegeben. Bei dem Zwischenfall an einem Naturschwimmbecken im Westen der spanischen Urlauberinsel wurden mehrere Menschen ins Meer gerissen, wie der Notdienst der Kanarischen Inseln mitteilte. Eine als vermisst gemeldete Person werde außerdem gesucht.

Bei den bestätigten Todesopfern handelt es sich den Behördenangaben zufolge um zwei Männer und eine Frau. Einer der Männer sei 35 Jahre alt gewesen, die Frau 55. Das Alter des dritten Opfers ist bislang nicht bekannt. Nähere Details zu den Identitäten wurden vorerst nicht genannt.

Eine Frau habe bei dem Vorfall an den Klippen von Los Gigantes in der Region Santiago del Teide einen Herzstillstand erlitten. Sie sei aber von Sanitätern gerettet und per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden.

Laut Medien konnten mehrere Personen, die von den Wassermassen mitgerissen worden waren, aus eigener Kraft wieder an Land gelangen. Der staatliche Fernseh-Sender RTVE berichtete, die Behörden der Kanaren hätten am Sonntag rechtzeitig vor hohen Wellen gewarnt.

Erst vor etwa einem Monat, am 8. November, hatten mehrere Riesenwellen auf Teneriffa zahlreiche Menschen ins Meer gespült – darunter auch viele Touristen, vor allem aus Frankreich. Bei den verschiedenen Zwischenfällen an den Küsten kamen damals drei Menschen ums Leben. Insgesamt 15 wurden verletzt. Große Wellen entstehen durch starken Wind, sie sind etwa im Atlantik nicht ungewöhnlich.

Kanaren
:Tote und Verletzte durch Riesenwellen auf Teneriffa

Drei Menschen sterben und 15 Menschen werden teilweise schwer verletzt, als Riesenwellen mit Wucht an den Strand der kanarischen Ferieninsel treffen. Touristen und Einheimische werden ins Meer gerissen. Seit Tagen warnen Behörden vor hohem Wellengang.

