Spaniens Politiker streiten viel. Doch eher selten geht es dabei um Nagetiere. Und noch seltener geht es um eine in den südamerikanischen Anden beheimatete Spezies mit dem schönen Namen Langschwanz-Zwergreisratte.
Hantavirus auf der „Hondius“Kurz nach Sonnenaufgang verlassen die Ersten das Schiff
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Die „Hondius“ ist in einem Hafen von Teneriffa vor Anker gegangen. 94 der fast 150 Menschen an Bord werden an Land gebracht. Die Aktion verläuft reibungslos, doch dann sorgt ein Post aus Frankreich für Aufregung.
Von Patrick Illinger, Puerto de Granadilla
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