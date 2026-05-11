Spaniens Politiker streiten viel. Doch eher selten geht es dabei um Nagetiere. Und noch seltener geht es um eine in den südamerikanischen Anden beheimatete Spezies mit dem schönen Namen Langschwanz-Zwergreisratte.
Hantavirus auf der „Hondius“Endstation Teneriffa
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Die „Hondius“ ist in einem Hafen von Teneriffa vor Anker gegangen. 94 der fast 150 Menschen an Bord wurden an Land gebracht. Die Aktion verlief reibungslos, doch dann sorgte ein Tweet aus Frankreich für Aufregung.
Von Patrick Illinger, Puerto de Granadilla
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