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Hantavirus auf der „Hondius“Kurz nach Sonnenaufgang verlassen die Ersten das Schiff

Lesezeit: 5 Min.

Personen werden mit einem Boot im Hafen von Granadilla auf Teneriffa von der Hondius  an Land gebracht.
Personen werden mit einem Boot im Hafen von Granadilla auf Teneriffa von der Hondius an Land gebracht. Manu Fernandez/AP/dpa

Die „Hondius“ ist in einem Hafen von Teneriffa vor Anker gegangen. 94 der fast 150 Menschen an Bord werden an Land gebracht. Die Aktion verläuft reibungslos, doch dann sorgt ein Post aus Frankreich für Aufregung.

Von Patrick Illinger, Puerto de Granadilla

Spaniens Politiker streiten viel. Doch eher selten geht es dabei um Nagetiere. Und noch seltener geht es um eine in den südamerikanischen Anden beheimatete Spezies mit dem schönen Namen Langschwanz-Zwergreisratte.

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Auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ ist das oft tödliche Hantavirus ausgebrochen. Das Schiff steht nun unter Quarantäne. Es gibt Streit darüber, wo und wann die Menschen an Land gehen dürfen. Bei einigen liegen die Nerven blank.

SZ PlusVon Patrick Illinger und Sonja Salzburger

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