Spaniens Politiker streiten viel. Doch eher selten geht es dabei um Nagetiere. Und noch seltener geht es um eine in den südamerikanischen Anden beheimatete Spezies mit dem schönen Namen Langschwanz-Zwergreisratte.
Hantavirus auf der „Hondius“Jetzt kommen die deutschen Passagiere in Quarantäne
Lesezeit: 5 Min.
Die Evakuierung des Kreuzfahrtschiff „Hondius“ steht kurz vor dem Abschluss, am Nachmittag fliegen die letzten verbleibenden Passagiere nach Australien. Die vier Deutschen an Bord werden derzeit in Frankfurt untersucht. Anschließend kommen sie in Quarantäne – die in jedem Bundesland anders gestaltet werden kann.
Von Patrick Illinger und Felix Hütten, Puerto de Granadilla
Lesen Sie mehr zum Thema