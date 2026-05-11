Die Evakuierung des Kreuzfahrtschiff „Hondius“ steht kurz vor dem Abschluss, am Nachmittag fliegen die letzten verbleibenden Passagiere nach Australien. Die vier Deutschen an Bord werden derzeit in Frankfurt untersucht. Anschließend kommen sie in Quarantäne – die in jedem Bundesland anders gestaltet werden kann.

Von Patrick Illinger und Felix Hütten, Puerto de Granadilla