Social Media Das gute alte Teleshopping kehrt zurück – auf Tiktok 21. September 2025, 11:50 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Noch schriller als früher, aber immer noch irgendwie schrullig: Teleshopping auf Tiktok. (Foto: Collage: sted/SZ, Fotos: imago, haar_anker, modelvonnebenan, ivan_kazan (alle tiktok))

Live-Verkäufe von irgendwelchem Zeug sind ein Trend. Aber nicht im Fernsehen, sondern auf Social Media. Warum macht die Gen-Z das, was früher Hausfrauen gefiel?

Von Sebastian Strauß

