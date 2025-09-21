„Vielen Dank für so ’ne große Bestellung“, ruft die Frau in die Kamera. Sie hält eine glitzernde Haarklammer ins Bild. „Schau mal, die sieht doch schön aus. Pass auf, die pack ich dir auch noch mit rein.“
Social MediaDas gute alte Teleshopping kehrt zurück – auf Tiktok
Lesezeit: 3 Min.
Live-Verkäufe von irgendwelchem Zeug sind ein Trend. Aber nicht im Fernsehen, sondern auf Social Media. Warum macht die Gen-Z das, was früher Hausfrauen gefiel?
Von Sebastian Strauß
