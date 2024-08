Die drei Konzerte der US-Sängerin Taylor Swift in Wien sind wegen Terrorermittlungen abgesagt worden. Das teilte der Veranstalter „Barracuda Music“ am Mittwochabend mit. „Auf Grund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen“, heißt es . Swift hätte am 8., 9. und 10. August in dem Stadion in der österreichischen Hauptstadt auftreten sollen.

Zuvor waren zwei Terrorverdächtige in Gewahrsam genommen worden. Ein 19-jähriger Österreicher wurde südwestlich von Wien gefasst, nach Angaben der Polizei hatte er konkrete Anschlagspläne im Großraum Wien geschmiedet. „Wir haben auch festgestellt, dass es einen Fokus des 19-jährigen Täters auf die Taylor-Swift-Konzerte in Wien gibt“, sagte Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit im österreichischen Innenministerium, der Deutschen Presse-Agentur. Eine weitere Person wurde in Wien festgenommen. In welchem Verhältnis die beiden Festgenommenen zueinander stehen, sagte die Polizei zunächst nicht.

Detailansicht öffnen Kürzlich trat die Musikerin Taylor Swift im Rahmen ihrer "Eras"-Tour im Münchner Olympiastadion auf. (Foto: Leonhard Simon)

Der 19-Jährige hatte sich laut Polizei im Internet radikalisiert und vor Kurzem einen Treueschwur auf die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) abgelegt. Was genau er geplant hatte, sagte die Polizei nicht. Bei ihm seien aber chemische Substanzen sichergestellt worden. Die Polizei hat ein Haus in Ternitz durchsucht. Aus Sorge vor möglichen Sprengstoff-Fallen hatte die Polizei das Gebäude weiträumig abgeriegelt. Dazu mussten zahlreiche Menschen ihre Wohnung verlassen. Auch ein Teil eines Seniorenheims wurde geräumt.

Unklar ist, ob es weitere Verdächtige gibt. Laut der österreichischen Zeitung Der Standard hatte Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl nach der Festnahme mitgeteilt, die konkrete Gefahr sei minimiert, eine „abstrakte Gefährdungslage“ bestehe aber weiterhin.

Bei den drei Konzerten waren laut dem Landespolizeipräsidenten jeweils 65 000 Menschen im ausverkauften Stadion erwartet worden sowie rund 20 000 Fans, die ohne Tickets zu der Arena kommen. Für die Konzerte reisen „Swifties“ oft um den ganzen Globus. Das Geld für die Tickets soll nach Angaben des Veranstalters innerhalb der nächsten zehn Werktage zurückerstattet werden.