Verlobung von Taylor SwiftBlumige Aussichten

Lesezeit: 1 Min.

„Your English teacher and your gym teacher are getting married“, schrieb Taylor Swift zu dem Bild auf Instagram. (Foto: Taylor Swift via Instagram/via Reuters)

Binnen weniger Stunden hat jenes sehr botanische Bild, mit dem Taylor Swift und Travis Kelce auf Instagram ihre Verlobung bekannt geben, 28 Millionen Likes gesammelt. Daher eine kunsthistorische Einordnung.

Von Alexander Menden

„Die Hand, die dieses holde Haupt berührt / Und still hinab es zum Geliebten führt / Der leise Hauch, der um die Lippe schwebt / Und sanft den Arm und sanft den Busen hebt“ – von wessen Hand, Haupt, Lippe, Busen ist hier die Rede? Gehören sie Liebesgott Amor und Königstochter Psyche, von deren ewiger Verbindung Johann Gottfried Herder vor mehr als 200 Jahren sang? Oder beschrieb der Dichter damals schon in einem Moment der Präkognition die oben abgebildete Szene?

