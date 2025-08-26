Pop‑Superstar Taylor Swift und NFL‑Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten“, schrieben die beiden US-Amerikaner in einem gemeinsamen Instagram‑Post. In einer Reihe von Fotos ist Kelce darin in einem romantisch mit Blumen geschmückten Garten zu sehen, wie er vor Swift kniet. Ein anderes Foto zeigt einen Ring mit einem großen Diamanten.

Die beiden bestätigten damit, worauf viele Fans weltweit gehofft hatten. Bereits wenige Minuten nach Veröffentlichung des Posts hatten Millionen Nutzerinnen und Nutzer den Beitrag gelikt. Er schickt sich an, einer der erfolgreichsten in der Geschichte des sozialen Netzwerks zu werden.

Swift und Kelce sind seit Sommer 2023 ein Paar und zeigen sich regelmäßig öffentlich. Die Sängerin besuchte zahlreiche Footballspiele, oft in Begleitung von Familie oder prominenten Freunden. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt ein Moment im November 2023, als Swift während eines Konzerts den Songtext von „Karma“ in eine Liebeserklärung an Kelce abänderte: „Karma ist der Typ von den Chiefs, der direkt zu mir nach Hause kommt.“

Im Sommer 2024 trat Kelce erstmals bei einem Swift-Konzert auf die Bühne, wenig später postete Swift ein gemeinsames Foto mit Kelce und der britischen Königsfamilie.

Das Paar entwickelte sich rasch zu einem popkulturellen Phänomen. Das könnte auch daran liegen, dass Swift und Kelce zwei der einflussreichsten Sphären der US-amerikanischen Gegenwartskultur besetzen: Stadion und Bühne.

In einer Zeit politischer Spannungen und gesellschaftlicher Spaltung bietet das Paar eine seltene Form medialer Einigkeit – weitgehend gefeiert von Boulevardmedien, Talkshows und sozialen Netzwerken gleichermaßen. Ihre Präsenz prägt öffentliche Debatten über Ruhm bis hin zu Geschlechterrollen und den Einfluss von Prominenz auf nationale Identitätsbildung.

Doch während viele Prominente in den USA politisch immer wieder klar Stellung beziehen, halten sich Swift und Kelce eher zurück - auch wenn die Sängerin im Wahlkampf Kamala Harris in einem Social-Media-Post unterstützte und dafür bekannt ist, für den rechtspopulistischen Präsidenten Donald Trump nicht allzu viel übrig zu haben. Damit schafft das Paar eine Gratwanderung, die sie massentauglich und kommerziell erfolgreich macht.