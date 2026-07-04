Zum Hauptinhalt springen

Hochzeit von Taylor Swift und Travis KelceEin Königspaar sagt Ja

Lesezeit: 4 Min.

Vor dem Madison Square Garden, dem Ort der Hochzeitsfeier von Taylor Swift und Travis Kelce in New York, machen Menschen Selfies vor einem Bildschirm, auf dem die Botschaft des Tages zu sehen ist.
Vor dem Madison Square Garden, dem Ort der Hochzeitsfeier von Taylor Swift und Travis Kelce in New York, machen Menschen Selfies vor einem Bildschirm, auf dem die Botschaft des Tages zu sehen ist. Angelina Katsanis/Reuters

Taylor Swift und Travis Kelce haben in New York geheiratet. Ein Besuch am abgeriegelten Madison Square Garden, zwischen verärgerten Fotografen und euphorischen Fans.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

SZ bei Google bevorzugen

Überraschend schnell, gegen 19.30 Uhr New Yorker Zeit, war es offiziell. Auf den Bildschirmen um den Madison Square Garden blinkte eine Nachricht auf, die bestätigte, was sich innerhalb weniger Tage von einem Gerücht zur Tatsache verdichtet hatte: Taylor Swift, 36, größter Popstar der Gegenwart, und der Footballspieler und dreifache Super-Bowl-Gewinner Travis Kelce, ebenfalls 36, haben geheiratet. Das verkündeten am Freitagabend die Tafeln an der Konzert- und Sportarena: „JUST&T MARRIED!“

Zur SZ-Startseite

Swift gegen Trump
:Der Kampf um den 4. Juli

So wie es aussieht, hat sich Taylor Swift das Wochenende des 250. Jubiläums der USA für ihre Hochzeit ausgesucht. Das bedeutet mehr als Feuerwerk. Fordert sie Donald Trump zum Duell heraus?

SZ PlusVon Kathleen Hildebrand

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite