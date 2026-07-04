Überraschend schnell, gegen 19.30 Uhr New Yorker Zeit, war es offiziell. Auf den Bildschirmen um den Madison Square Garden blinkte eine Nachricht auf, die bestätigte, was sich innerhalb weniger Tage von einem Gerücht zur Tatsache verdichtet hatte: Taylor Swift, 36, größter Popstar der Gegenwart, und der Footballspieler und dreifache Super-Bowl-Gewinner Travis Kelce, ebenfalls 36, haben geheiratet. Das verkündeten am Freitagabend die Tafeln an der Konzert- und Sportarena: „JUST&T MARRIED!“