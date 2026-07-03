„I talked to your dad, go pick out a white dress - It's a love story, baby, just say ‚Yes‘“ - lauten die fast letzten Zeilen aus Taylor Swifts populären Song „Love Story“. Für den Mega-Popstar ist es übereinstimmenden Medienberichten zufolge bald so weit: Ihre Hochzeit mit dem Football-Profi Travis Kelce steht kurz bevor.

Der Madison Square Garden in New York leuchtet Pink. Andy Kropa/Andy Kropa/Invision/AP/dpa

Das Paar feierte wohl am gestrigen Donnerstag – am Vorabend des großen Events – ein sogenanntes Probedinner mit etwa 100 Gästen im Infosys Theater, einer Location innerhalb des Madison Square Gardens in New York. Bei diesem Dinner handelt es sich um eine Art Generalprobe inklusive Abendessen mit Gästen, wie es in den USA üblich ist. Das berichtet unter anderem die New York Times, die ein internes Memo der New Yorker Polizei einsehen konnte, das sich mit den Einsätzen rund um den Event beschäftigt.

Heute soll es – darf man den Medienberichten glauben – mit der eigentlichen Hochzeit weitergehen. Laut den Informationen der New York Times werden 1000 Gäste im Der Madison Square Garden erwartet. Los gehen soll es um 16 Uhr mit einem Sektempfang.

Stars bei der Location gesichtet

Die Straßen rund um das in Pink erleuchteten Stadion in Manhattan waren am Donnerstagabend (Ortszeit) abgesperrt, ein Großaufgebot von Polizisten war dafür im Einsatz. An den Absperrgittern versammelten sich Fotografen, Journalisten und immer wieder auch Schaulustige. Das Paar hat sich bisher nicht geäußert.

Ein Fahrzeug, in dem vermutlich Taylor Swift sitzt, verlässt den Madison Square Garden, während die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zu ihrer Hochzeit mit dem NFL-Spieler Travis Kelce weiterlaufen. Andres Kudacki/AP/dpa

Zahlreiche große Autos mit abgedunkelten Fenstern fuhren vor der Arena vor, an deren Eingang ein großes weißes Zelt aufgebaut war. Trotzdem gelang es Beobachtern, einige Stars zu sichten – wie etwa Schauspielerin Lena Dunham oder Musiker und Swifts Produzent Jack Antonoff. Zahlreiche weitere Prominente – Supermodel Gigi Hadid, Schauspieler Bradley Cooper und Sängerin Selena Gomez – wurden ebenfalls schon in New York gesehen.

An diesem Wochenende rund um den 4. Juli – den 250. Geburtstag der USA – stehen in New York auch viele andere Großveranstaltungen an, zudem steckt die Metropole mitten in einer Hitzewelle.