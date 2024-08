Taylor Swift hat sich erstmals zur Absage ihrer Konzerte in Wien geäußert. „Die Shows in Wien abzusagen war verheerend“, schrieb sie in einem Post bei Instagram zum Ende ihrer Europatournee. „Der Grund für die Absagen hat in mir ein neues Gefühl der Angst ausgelöst und eine große Schuld, weil so viele Menschen geplant hatten, zu den Shows zu kommen.“

Ursprünglich sollte Taylor Swift drei Konzerte in der österreichischen Hauptstadt spielen. Die Shows wurden allerdings wenige Stunden vor Beginn des ersten Konzertes abgesagt. Den Behörden zufolge sei ein terroristischer Anschlag auf das Ernst-Happel-Stadion in Wien geplant gewesen. Zwei Terrorverdächtige wurden festgenommen: Ein 19-Jähriger Österreicher, der sich im Internet radikalisiert und einen Schwur auf die Terrororganisation „Islamischer Staat“ abgelegt haben soll. Bei ihm wurden Waffen und Sprengstoff gefunden. Ebenfalls in Untersuchungshaft sitzt ein 17-Jähriger, der als Gerüstbauer im Ernst-Happel-Stadion, dem Veranstaltungsort, arbeitete.

Der 19-jährige Österreicher mit mazedonischen Wurzeln gestand zunächst, einen Anschlag geplant zu haben, rief sein Geständnis aber wenige Tage später über seine Anwältin zurück. Er habe „nur cool“ sein wollen, sagte seine Anwältin der Kronen Zeitung. Er sei auch kein Mitglied des „Islamischen Staates“.

In ihrem Statement schrieb Swift weiter, sie sei den Behörden dankbar, dass sie und ihre Fans „um Konzerte und nicht um Leben getrauert haben“. Swift erklärt in der Mitteilung auch ihr Schweigen. Sie habe ihre Energie darauf verwenden wollen, dabei zu helfen, die Menschen in London zu schützen. In London spielte Swift zum Abschluss ihrer „Eras“-Tour fünf Konzerte. „Um es ganz klar zu sagen: Ich werde nicht öffentlich über etwas sprechen, wenn ich denke, dass es jene provozieren könnte, die den Fans, die zu meinen Shows kommen, Schaden zufügen wollen“, schrieb Swift. In einem Fall wie diesem bedeute „Schweigen“, sich zurückzuhalten und auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, um sich zu äußern. Ihre Priorität sei es gewesen, den Europateil ihrer Tour sicher zu beenden und sie könne mit großer Erleichterung sagen, dass das gelungen sei.