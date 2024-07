Fankult ist nichts Neues, erfüllt selbst sogar eine Art religiöse Ersatzfunktion, egal ob man einem Musiker zujubelt oder dem 1. FC Nürnberg. Statt in einen Gottesdienst pilgert man heutzutage dann eben in ein Stadion, erlebt sich als Teil einer großen Gemeinschaft, erwirbt Devotionalien und nimmt ein Stück der Heiligkeit mit heim – eine Handvoll Rasen, ein Shirt, ein Freundschaftsband.

Beim Taylor-Swift-Gottesdienst war der Andrang groß

An diesem Wochenende werden sich zahllose junge Frauen mit Glitzerstaub und Armbändchen verzieren und sich aufmachen ins Münchner Olympiastadion, um Taylor Swift zu huldigen. Der Hype rund um die 34-jährige Amerikanerin hat noch mal eine ganz andere Dimension – und auffallend oft wird in der Auseinandersetzung mit ihrer Musik die Spiritualität thematisiert.

Zwei „Taylor-Swift-Gottesdienste“ hatten beispielsweise im Mai in Heidelberg insgesamt 900 Gäste in die Heiliggeistkirche gelockt. Zwar feiert die evangelische Gemeinde immer mal wieder sogenannte Pop-Gottesdienste mit weltlicher Musik bekannter Stars im Zentrum – so groß war der Andrang aber bislang noch nie. Der Gottesdienst fand auch Nachahmer, zum Beispiel im sächsischen Mittweida.

Swift selbst ging in einen katholischen Montessori-Kindergarten, der von Franziskanerinnen betrieben wurde. Ihre Jugend hat sie im US-Bundesstaat Tennessee verbracht, mitten im Bible Belt. In der Dokumentation „Miss Americana“ hat sie sich einmal als Christin bezeichnet, darüber hinaus äußert sie sich aber nicht zu ihrer Religiosität. Dass sie sich politisch für die Rechte der LGBTQ-Gemeinde und für reproduktive Selbstbestimmung einsetzt, bringt ihr in den USA den Hass fundamentalistischer Christen ein.

Zwar hat Swift eigentlich nur einmal über wirklich religiöse Inhalte gesungen, nämlich 2007 auf ihrem Weihnachtsalbum über die Geburt Jesu. Ihre Texte nehmen trotzdem häufig Anleihen in christlicher Spiritualität. Der britische Theologieprofessor Stephen Bullivant hat die „Theologie Taylor Swifts“ bereits 2016 in einem Aufsatz für die renommierte US-Jesuiten-Zeitschrift America beleuchtet. „Swift schreibt und singt über das, was sie weiß“, schreibt Bullivant darin. Sie sei eine Ethnografin der alltäglichen „Freuden und Hoffnungen, Ängste und Sorgen“ junger Erwachsener. Bullivant zitiert hier übrigens nichts Geringeres als die ersten Sätze aus „Gaudium et spes – Freude und Hoffnung“, einem zentralen Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils über das Verhältnis von Kirche und Welt.

Dann zum Schluss noch mal einen Test aus dem Quiz von Katholisch.de: „Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch! Denn vorbei ist der Winter, verrauscht der Regen.“ Könnte man sich gut als Taylor-Swift-Textzeile vorstellen, oder? Ist aber aus dem Hohelied Salomos.