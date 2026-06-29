Seit Monaten spekulieren Fans über die baldige Eheschließung von Taylor Swift und Travis Kelce. Schon diese Woche soll es in New York so weit sein – im Madison Square Garden, einer Mehrzweckhalle mitten in der Stadt.

Anfang Juni besuchte Taylor Swift das vierte Finalspiel der New York Knickerbockers. Die Entertainerin war bis dahin weder als sonderlich basketballaffin aufgefallen noch als Anhängerin des diesjährigen NBA-Champions. Doch nun jubelte Swift nach jedem Treffer der Knicks wie sonst nur bei den Spielen ihres Verlobten, Footballstar Travis Kelce. Nicht alle fanden das authentisch, manche sahen in ihr einen Eventfan, der sich im Glanz der Knicks-Siegesserie sonnte.