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Taylor SwiftTraumhochzeit in der Sportarena

Lesezeit: 5 Min.

Pop-Adel heiratet Sport-Adel - und die Kameras sind immer dabei.
Pop-Adel heiratet Sport-Adel - und die Kameras sind immer dabei. IMAGO/Cover-Images

Seit Monaten spekulieren Fans über die baldige Eheschließung von Taylor Swift und Travis Kelce. Schon diese Woche soll es in New York so weit sein – im Madison Square Garden, einer Mehrzweckhalle mitten in der Stadt.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

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Anfang Juni besuchte Taylor Swift das vierte Finalspiel der New York Knickerbockers. Die Entertainerin war bis dahin weder als sonderlich basketballaffin aufgefallen noch als Anhängerin des diesjährigen NBA-Champions. Doch nun jubelte Swift nach jedem Treffer der Knicks wie sonst nur bei den Spielen ihres Verlobten, Footballstar Travis Kelce. Nicht alle fanden das authentisch, manche sahen in ihr einen Eventfan, der sich im Glanz der Knicks-Siegesserie sonnte.

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