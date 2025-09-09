Taylor Swift , 35, Sängerin, wird nicht heiraten wie Jeff Bezos und Lauren Sánchez. Dem Magazin People zufolge , das sich auf eine nicht genannte Quelle bezieht, möchten Taylor Swift und Travis Kelce ihre Hochzeit „eher privat halten“. Das Paar habe einen sehr engen Freundeskreis, ein „Spektakel“ sei nicht vorgesehen. Ihre Verlobung hatten Swift und Kelce vor zwei Wochen dagegen medienwirksam auf ihren Social-Media-Kanälen verkündet.

(Foto: Henning Kaiser/dpa)

Günther Jauch, 69, Moderator, kann in seiner Sendung „Wer wird Millionär“ nicht mehr auftreten. In der vorab auf RTL+ veröffentlichten Folge des Quiz-Klassikers (Ausstrahlung am 15. September auf RTL) humpelte Jauch auf Gehhilfen ins Studio.„Ist vielleicht einigen von Ihnen schon einmal passiert“, sagte Jauch. „Ganz blöde mit dem Fuß umgeknickt – und das hatte dann Folgen.“ Die Gehhilfen habe er nun mit dabei – „vermutlich so die nächsten vier, fünf, sechs, vielleicht sogar auch acht Wochen“, wie er sagte. Aber so lange oben – dabei deutete der Moderator auf seinen Kopf – alles in Ordnung sei, könne ja „nichts passieren“.

Chico (links) mit Hendrik Wüst und Joachim Watzke. (Foto: Land NRW/dpa)

Kürsat „Chico“ Yildirim, 44, Dortmunder Lotto-Millionär, soll angehenden Finanzbeamten einen schönen Einstand bescheren. Auf Einladung der Landesregierung nahm der ehemalige Kranführer als „Überraschungsgast“ bei der Begrüßung von 1600 angehenden Finanzbeamten im Dortmunder Fußballstadion teil. „Chico“ machte etliche Fotos mit Teilnehmern – und auch mit Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Yildirim hatte 2022 knapp zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen. Bei Instagram hat „Chico“ 843 000 Follower, denen er auch seine Luxus-Eskapaden zeigt.

(Foto: Annette Riedl/dpa)

Aaron Altaras, 29, Schauspieler, findet es herausfordernd, sich wie ein kluger, attraktiver Mann anzuhören. Altaras spricht in einer neuen Hörspielfassung des Klassikers „Stolz und Vorurteil“ das unsterbliche Sexsymbol Mister Darcy und hat seine Stimme entsprechend verfeinert. „Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich nicht als den Inbegriff des klugen, attraktiven Mannes sehe. Deshalb habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, diesem Bild mit meiner Stimme gerecht zu werden“, sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Darcy und ich kommen aus sehr unterschiedlichen Zeiten und wir sind auch unterschiedliche Typen, aber was uns vereint, ist der Glaube an die romantische Liebe.“