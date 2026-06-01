Die Hochzeit von Popstar Taylor Swift mit Travis Kelce wird die Feier des Jahres. Wohl ähnlich pompös wie die noch ausstehende Feier von Dua Lipa, die am Wochenende geheiratet hat. Warum inszenieren erfolgreiche Frauen ihre Hochzeiten derart konservativ?

Taylor Swift ist die reichste Musikerin der Welt. Und sie hat ihren Status als Milliardärin ausschließlich durch ihre kreative Arbeit erreicht, ganz ohne ihren Namen auf Lippenstifte drucken zu lassen oder für Modekollektionen herzugeben. Das ist vor ihr keiner Musikerin gelungen. Finanziell dürfte sie also einigermaßen unabhängig sein – und doch ist zurzeit einzig und allein die Rede von ihrer bervorstehenden Ehefrauwerdung.