Taylor Swift , 36, Sängerin, will nicht beschenkt werden. Zumindest nicht auf ihrer bevorstehenden Hochzeit mit dem Football-Profi Travis Kelce , 36. Das erzählt zumindest der eingeladene George Kittle, ebenfalls Football-Profi, im Gespräch mit Extra TV : „Sie haben gesagt, dass sie absolut keine Geschenke wollen.“ Trotzdem habe er vor, dem Paar etwas zu schenken: „Travis mag alte Münzen. Also könnte ich ihm eine alte Münze schenken“, sagt Kittle, grinst und stellt klar: „Das klingt sehr teuer.“

Marcus Brandt/dpa

Marc Terenzi, 47, Sänger und Ex-Mann von Sarah Connor, möchte sich mit einem Lied bei seiner Tochter entschuldigen. Summer Terenzi, 20, hatte kürzlich einen vorwurfsvollen Song über die Vater-Tochter-Beziehung veröffentlicht. Nachdem sich Marc Terenzi via Bild-Zeitung erstmals entschuldigt hatte, sagte er nun derselben Zeitung, er wolle seinerseits ein Lied schreiben. „Es soll eine Entschuldigung für Summer werden.“ Der Song solle „Sorry might not ever be enough“ heißen und in den nächsten sechs bis acht Wochen erscheinen. Daraufhin konterte seine Tochter auf Instagram: „Wow Dad, wie immer nutzt du die Situation aus, um zu zeigen, was für ein reuevoller Vater du bist.“ Immer wieder habe die 19-Jährige ihrem Vater verziehen und sei enttäuscht worden. „Also bitte behalte deinen dummen Song in der Schublade und verändere dich.“

Leon Schleßelmann/DHL Group/dpa

Helene Fischer, 41, Schlagersängerin, wird zur Marke. Eine Musikmarke ist sie längst, nun aber bekommt sie eine eigene Briefmarke. Dies verkündete die Deutsche Post in einer Pressemitteilung: „Unsere Briefmarken würdigen eine außergewöhnliche Musikkarriere: 20 Jahre Helene Fischer.“ Die Sängerin sagte laut der Mitteilung: „Der Gedanke, nun auf diese Weise Teil des Alltags vieler Menschen zu sein, freut mich sehr.“ Wie viele der Briefmarken gedruckt werden, ist nicht bekannt. Die Zahl der in Deutschland verschickten Briefe hat sich in den vergangenen 20 Jahren fast halbiert, viele davon werden zudem online frankiert.

Jan Woitas/dpa

Jürgen Klopp, 59, Fußball-Experte für Magenta TV, hat ein Interview abgebrochen. Als der ehemalige Fußballtrainer von einer Reporterin der Deutschen Welle auf Bastian Schweinsteiger angesprochen wurde, der in der Kritik steht, da er die Spielweise der Elfenbeinküste unter anderem als „wild“ und „unorthodox“ bezeichnete, sagte er auf Englisch: „Ich habe keine Möglichkeit, die Frage so zu beantworten, dass sie allen gefällt.“ Für ihn sei es ein ernstes Thema. „Und ich weiß gar nicht, was angemessen ist, darüber zu sagen.“ Er sei außerdem glücklich darüber gewesen, dass ihn bis dato niemand danach gefragt habe.

Daniel Karmann/dpa

Finch, 36, Rapper, feiert seine Releaseparty an einer Tankstelle. Kommende Woche soll sein neues Album „Außenseiter Spitzenreiter“ erscheinen. „Wir machen Freitag hier Tankstellenparty“, kündigt Finch in einem Instagram-Reel an. An einer Berliner Tankstelle im Stadtteil Hellersdorf will der Rapper gratis auftreten, um sein Album zu promoten. Jedoch sollen die Besucher ohne Auto zum Gratiskonzert kommen, teilt Finch abschließend mit.