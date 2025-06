Taylor Swift und Blake Lively – das war etwas ganz Großes. Best friends forever und all das. Doch nun wurden sie schon seit Monaten nicht mehr zusammen gesehen. Schuld daran ist offenbar ein Gerichtsprozess.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Am vergangenen Wochenende konnte Taylor Swift feiern. Sie konnte die Rechte an ihren ersten sechs Alben zurückkaufen – und verkündete ihren Fans begeistert: „Die gesamte Musik, die ich je erschaffen habe … gehört jetzt … mir.“ Und wie so oft feierte sie diesen Erfolg im New Yorker Restaurant „Via Carota“ mit einer Freundin. Und nein, es war wieder nicht Schauspielerin Blake Lively. Es war Dakota Johnson.