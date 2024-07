In Rom ist es gerade brütend heiß, fast 40 Grad, rekordverdächtig. Das ist nicht unwichtig für das Thema, um das es hier geht: den ewigen Mangel an Taxis in der Ewigen Stadt. Wer beispielsweise am Mittwochabend von der Piazza del Popolo, immerhin der vielleicht bekannteste Platz der Stadt, in einen anderen Teil der Stadt gelangen wollte, der konnte lange warten. Dabei war es nicht so, dass keine weißen Autos in Sicht kamen, allein: Sie waren alle besetzt. Jeder freie Wagen, der an den Taxistand rollte, wurde von den Wartenden dankbar begrüßt.

Einige Tage früher am Hauptbahnhof war es nicht anders, Ankömmlinge konnten sich in eine locker hundert Meter lange Schlange einreihen, mit der Aussicht, vielleicht eine Stunde später zum Zuge zu kommen. Es hat aber auch schon Abende gegeben, da stand am wichtigsten Bahnhof Italiens kein einziges Taxi. So also geht es zu in Rom, und wenn es dann noch so heiß ist wie in diesen Julitagen, dann kann die Stimmung schon mal den Siedepunkt erreichen.

Busse, Bahnen und U-Bahnen sind am Limit

Taxifahrer Andrea, der einen schließlich erlöste an der Piazza del Popolo, kennt die Klagen der Fahrgäste, aber er hat auch eine klare Meinung: „Es gibt nicht zu wenig Taxis in Rom, es gibt einfach zu viele Touristen.“ Was ja stimmt, nie waren es so viele Besucherinnen und Besucher, 35 Millionen im Jahr, und das vom Papst ausgerufene Heilige Jahr 2025 kommt ja erst noch. In der Rangliste der überfülltesten und stressigsten Städte weltweit belegt Rom einen Spitzenplatz. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind diesem Ansturm nicht gewachsen. In der U-Bahn wird gebaut, Busse und Bahnen fahren am Limit. Taxis könnten helfen – wenn es denn genug von ihnen gäbe. 7700 sind es nach den offiziellen Zahlen, und die Taxi-Gewerkschaften haben hart daran gearbeitet, dass es im Interesse ihrer Mitglieder nicht mehr werden.

Die raren Lizenzen werden für viel Geld weiterverkauft – die Rede ist von 73 000 Euro in Rom, im Norden Italiens kann es schon mal das Doppelte sein – und sind auch eine Art Abfindung am Ende eines kargen Berufslebens. Die Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore nennt auf der Grundlage von Daten aus den Steuererklärungen einen Monatsverdienst von gerade mal 1300 Euro brutto, mit Nord-Süd-Gefälle: In Rom sollen es nur 1060 Euro sein. Zahlen auf der Basis von Selbstauskünften sind mit Vorsicht zu sehen, aber ein finanzieller Traumjob ist das hier nicht.

Mehr Menschen, mehr Taxis, diese Konditionalität haben die Taxler jetzt aber akzeptiert und sich in dieser Woche mit der Stadt Rom auf die Ausschreibung von 1000 neuen Lizenzen geeinigt. Ferner wird es möglich sein, die Fahrzeuge mit einem zweiten Fahrer in mehreren Schichten einzusetzen. Beides zusammen genommen, hofft die Stadtverwaltung, soll bald rund 9200 Taxen auf die Straße bringen, allerdings um den Preis einer Tariferhöhung: Der Grundfahrpreis soll von drei Euro auf 3,50 Euro steigen, nachts von sieben Euro auf 7,5o Euro; es wird ferner ein Mindestfahrpreis von neun Euro eingeführt. Auch die bei Touristen beliebten Fahrten zu den Flughäfen Roms werden teurer: 40 statt 31 Euro für Ciampino und 55 statt 50 Euro für Fiumicino. Für allein fahrende Frauen gibt es nachts Rabatt, so viel Fürsorge soll sein.