Der Niederbayer Arthur Loibl war schon an Bord des jetzt verschollenen Tauchbootes, außerdem besitzt er ein Ticket ins All. Wer das nötige Geld hat, kann sich alle möglichen Reiseträume verwirklichen. Über einen Markt, der keine Grenzen kennt.

Von Anna Fischhaber und Jochen Temsch

Die missglückte Expedition zum Wrack der Titanic wirft viele Fragen auf. Nach dem Verbleib der fünf Männer an Bord des Tauchboots Titan. Aber auch, ob sich superreiche Touristen eigentlich alles erkaufen können, was sie erleben wollen. Zumindest Letzteres lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits eindeutig beantworten: Ja, wer über die finanziellen Mittel verfügt, kann sich so ziemlich jeden Reisetraum aus der Serie "once in a lifetime" verwirklichen.