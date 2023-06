Am Donnerstagmittag ist Experten zufolge der Besatzung des Tauchbootes der Sauerstoff ausgegangen. Damit schwindet auch der Optimismus der Rettungskräfte.

Von Tobias Bug und Peter Burghardt

96 Stunden ist es seit Donnerstagmittag her, dass die Titan zum Schiffswrack der versunkenen Titanic vor Neufundland abgetaucht ist. 96 Stunden - so lange sollte der Sauerstoffvorrat an Bord des Tauchboots ausreichen. Damit ist der kritische Punkt für die fünf Insassen erreicht, vier Tage, nachdem der Kontakt zur Titan abgebrochen ist. "Ich fürchte, es sieht sehr düster aus", sagt der pensionierte britische Konteradmiral Chris Parry dem Sender Sky News.