Tatiana Schlossberg ist mit 35 Jahren an einer seltenen, nicht heilbaren Leukämie-Erkrankung gestorben. Das teilte die Familie der US-Journalistin in einem Instagram-Post mit. „Unsere geliebte Tatiana ist heute Morgen gestorben. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben“ hieß es in einer Stellungnahme der JFK Library Foundation.

Die Enkelin des 35. Präsidenten der USA, John F. Kennedy hatte im November mit einem bewegenden Essay im The New Yorker für Aufsehen gesorgt. In diesem hatte sie ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Gleichzeitig kritisierte sie darin ihren Cousin, US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., für die drastische Kürzung von Mitteln für die Impfstoffforschung. „Bobby ist ein bekannter Impfgegner“, schrieb sie. Schlossberg kritisierte vor allem die Kürzung von Geldern für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen, „eine Technologie, die gegen bestimmte Krebsarten helfen könnte“. Ihr Cousin habe „nie in der Medizin, im öffentlichen Gesundheitswesen oder in der Regierung gearbeitet“.

Schlossberg hatte 2017 ihrem Studienkollegen George Moran von der Elite-Universität Yale das Jawort gegeben. Ihre Mutter ist Caroline Kennedy, die Tochter von John F. Kennedy und Jacqueline Kennedy Onassis. Caroline Kennedy bekam mit ihrem Ehemann Edwin Schlossberg drei Kinder, neben Tatiana noch die Tochter Rose und den Sohn John.

Nach eigenen Angaben beschäftigte sich Tatiana Schlossberg als Journalistin mit dem Klimawandel und der Umwelt. Neben der New York Times erschienen ihre Texte auch bei der Washington Post, The Atlantic, Vanity Fair und in weiteren namhaften Medien.

Schlossberg hinterlässt zwei kleine Kinder. Bei der Geburt ihrer Tochter im Mai 2024 war ihre Erkrankung zufällig entdeckt worden.