Die Männlichkeits-Influencer Andrew und Tristan Tate, in Rumänien angeklagt wegen Vergewaltigung und Menschenhandels, sind mit einem Privatjet nach Florida ausgeflogen. Damit könnte einer der meistbeachteten Prozesse Europas platzen. Wie konnte es so weit kommen?

Von Lina Verschwele

Wenn Andrew Tate etwas perfekt beherrscht, dann den siegesgewissen Auftritt. Vor ein paar Wochen erst konnte man ihn wieder in Bukarest beobachten: seine stolz geschwellte Brust, den breitbeinigen Gang, seinen bellenden Tonfall. Wer ihn so sah, vor Gericht in der rumänischen Hauptstadt, konnte glauben, dass Andrew Tate dort als Gast einer Gala geladen war oder als Staatsmann. Jedenfalls nicht als Angeklagter wegen Menschenhandels und Vergewaltigung.