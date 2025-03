Die für ihre Frauenfeindlichkeit und chauvinistischen Äußerungen bekannten Gebrüder Tate sind wieder in Rumänien. Beide landeten am Samstag in der Hauptstadt Bukarest. Dort wird gegen sie wegen Menschenhandels und Vergewaltigung ermittelt, sie müssen sich regelmäßig bei den Behörden melden. Der nächste entsprechende Termin steht am Montag an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Andrew Tate sagte am Flughafen zu Reportern: „Wir sind zurück in Rumänien, weil unschuldige Männer vor nichts weglaufen. Wir sind hier, um unsere Namen reinzuwaschen und uns zu entlasten.“