Zum Hauptinhalt springen

50 Jahre TastentelefonIch drück’ dich!

Lesezeit: 4 Min.

Der FeTAp 751 war das erste Tastentelefon in der Bundesrepublik Deutschland.
Der FeTAp 751 war das erste Tastentelefon in der Bundesrepublik Deutschland.
Foto: AP

Tippen statt Drehen: Vor 50 Jahren veränderte ein neues Telefon die Bonner Republik. Wer erinnert sich noch an die klobigen Apparate in Beige, Weinrot oder Farngrün?

Von Martin Zips

SZ bei Google bevorzugen

Wäre die Geschichte damals anders ausgegangen, vor 50 Jahren, so würde heute vielleicht niemand vom Handy sprechen. Man würde sagen: „Ey, schick mir mal ’ne Sprachnachricht auf meinen FeTAp“, was eher nach griechischem Frischkäse aus dem Kühlregal klingen würde oder nach einer App. Aber FeTAp, das war mal wieder eine dieser typischen Abkürzungen in einer Zeit, in der auch der deutsche Humor noch recht bürokratisch wirkte: „Früher war alles gut, heute ist alles besser. Es wäre besser, wenn wieder alles gut wär.“ (Heinz Erhardt, 1909–1979.)

Zur SZ-Startseite

Politiker und Technik
:Trump, Putin und die Uralt-Telefone

Wenn Politiker miteinander telefonieren, so werden sie gerne mit fast schon antiken Hörern in der Hand abgebildet. Braucht es für politische Verhandlungen im Jahr 2025 wirklich noch Spiralkabel?

Von Martin Zips

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite