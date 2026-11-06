Wäre die Geschichte damals anders ausgegangen, vor 50 Jahren, so würde heute vielleicht niemand vom Handy sprechen. Man würde sagen: „Ey, schick mir mal ’ne Sprachnachricht auf meinen FeTAp“, was eher nach griechischem Frischkäse aus dem Kühlregal klingen würde oder nach einer App. Aber FeTAp, das war mal wieder eine dieser typischen Abkürzungen in einer Zeit, in der auch der deutsche Humor noch recht bürokratisch wirkte: „Früher war alles gut, heute ist alles besser. Es wäre besser, wenn wieder alles gut wär.“ (Heinz Erhardt, 1909–1979.)
50 Jahre TastentelefonIch drück’ dich!
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Tippen statt Drehen: Vor 50 Jahren veränderte ein neues Telefon die Bonner Republik. Wer erinnert sich noch an die klobigen Apparate in Beige, Weinrot oder Farngrün?
Von Martin Zips
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