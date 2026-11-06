Wäre die Geschichte damals anders ausgegangen, vor 50 Jahren, so würde heute vielleicht niemand vom Handy sprechen. Man würde sagen: „Ey, schick mir mal ’ne Sprachnachricht auf meinen FeTAp“, was eher nach griechischem Frischkäse aus dem Kühlregal klingen würde oder nach einer App. Aber FeTAp, das war mal wieder eine dieser typischen Abkürzungen in einer Zeit, in der auch der deutsche Humor noch recht bürokratisch wirkte: „Früher war alles gut, heute ist alles besser. Es wäre besser, wenn wieder alles gut wär.“ (Heinz Erhardt, 1909–1979.)