Quentin Tarantino , 62, Regisseur, leistet seinen Fans Hilfestellung bei der Frage, welcher Tarantino-Film der beste sei. Im Podcast „The Church of Tarantino“ sagte der Filmemacher, er halte das Weltkriegsdrama „Inglourious Basterds“ von 2009 für den besten seiner neun Filme. Gleichzeitig sei aber „Once Upon a Time in Hollywood“ sein persönlicher Lieblingsfilm. „Aber ich glaube, dass ‚Kill Bill‘ der ultimative Quentin-Film ist, niemand sonst hätte diesen Film machen können“, sagte er weiter. Jeder Aspekt davon sei „so speziell aus meiner Fantasie und meinem Es und meinen Vorlieben und meiner Leidenschaft und meiner Obsession herausgerissen, wie mit Tentakeln und blutigem Gewebe.“

Ob Theo Waigel (links) einer der Follower von Markus Söder ist? (Foto: Niklas Treppner/dpa)

Markus Söder, 58, Wurst-Influencer, ist stolz auf seine Jünger-Sammlung. „Er hat mal erzählt, dass er jetzt mehr als 500 000 Follower hat“, sagte Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel der Augsburger Allgemeinen über den bayerischen Ministerpräsidenten. „Darauf habe ich geantwortet: Jesus Christus hatte nur zwölf und von denen konnte er sich nur auf elf wirklich verlassen. Trotzdem hat er es zur Weltgeltung gebracht.“ Über den Satz habe auch Söder schmunzeln müssen, so der frühere CSU-Chef Waigel. Söder ist bekannt dafür, seine Social-Media-Kanäle nicht nur für politische Inhalte zu nutzen, sondern etwa auch für Fotos seiner Mahlzeiten. Dafür interessieren sich derzeit 760 000 Menschen, die dem CSU-Mann bei Instagram folgen.

(Foto: David Swanson/Reuters)

Sharon Stone, 67, Schauspielerin, hat noch große Pläne für ihr Vermächtnis. „Ich möchte etwas auf der Leinwand hinterlassen, denn das bleibt für immer – ich nicht. Und dessen bin ich mir sicher“, sagte die 67-Jährige der Zeitschrift Entertainment Tonight. Stone wurde mit ihrer Rolle in dem Erotik-Thriller „Basic Instinct“ von 1992 weltberühmt. „Ich hatte einmal eine sehr große Karriere“, sagte sie nun der Zeitschrift. Doch 2001 erlitt Stone einen Schicksalsschlag: „Ich hörte auf, als ich einen Schlaganfall hatte.“ Auch wollte sie Zeit mit ihren Kindern verbringen, weshalb sie danach nur so viel gearbeitet habe wie nötig, um ihre Familie zu versorgen. „Aber jetzt sind meine Kinder aus dem Haus. Und jetzt bin ich zurück bei der Arbeit.“

(Foto: Friedrich Bungert)

Kida Ramadan, 48, Schauspieler, hat sich im Gefängnis freiwillig in Isolation begeben. „Ich hatte bewusst keine Kontakte. Ich wollte niemanden mit dieser Zeit in Verbindung bringen“, sagte er dem Tagesspiegel über seine einjährige Haftzeit. Auch sämtliche Utensilien aus dieser Zeit ließ er in der Justizvollzugsanstalt Heiligensee zurück. „Ich habe eigentlich alles drin gelassen: meine Kaffeemaschine, meinen Fernseher, meinen Ventilator. Was ich mitgenommen habe, ist das Wissen, dass ich da nie wieder sein will in meinem Leben“, sagte er im Interview mit der Zeitung. Der „4 Blocks“-Star hatte sich seit dem 6. August 2024 im sogenannten offenen Vollzug befunden, nachdem er wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden war. Am 4. August war er aus der Haft entlassen worden.