Die Schauspielerin Tanya Roberts ist wohl doch nicht gestorben, teilte ihr Sprecher Mike Pingel mit. Das wäre an und für sich nun keine Nachricht, wenn nicht am Montag mehrere Medien, darunter auch die Nachrichtenagentur dpa, ihren Tod im Alter von 65 Jahren vermeldet hätten.

Grund dafür war wohl ein Missverständnis zwischen Roberts' Ehemann Lance O'Brien und Pingel. Roberts, die 1955 in dem New Yorker Stadtteil Bronx geboren wurde, liegt derzeit im Krankenhaus, das allerdings auch nicht sehr viel zur Aufklärung beitragen kann. Aus datenschutzrechtlichen Gründen könne man keine Informationen über Patienten herausgeben, zitiert die dpa. Immerhin kann Roberts' Sprecher genauer werden: "Das Krankenhaus rief Lance an und sagte, dass sie nicht gestorben sei", sagte Pingel der Nachrichtenagentur.

Roberts erlangte in den 1980er Jahren nationale Bekanntheit in den USA, als sie einen der "Drei Engel für Charlie" in der letzten Staffel der Serie spielte. Der internationale Durchbruch gelang ihr als Bond-Girl an der Seite von der Roger Moore in "Im Angesichts des Todes" (1985).