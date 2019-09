Im Urlaub in Tansania tauchte der Mann unter, um seiner Freundin seine Liebe zu zeigen. Warum er nicht zurück an die Wasseroberfläche kam, ist noch unklar.

Tragisch hat ein Heiratsantrag im ostafrikanischen Tansania geendet. Ein Paar aus den USA hatte sich in einem Unterwasserhotel eingemietet, vom Bett aus konnte man die Fische beobachten. Besonders romantisch wollte der Mann seiner Freundin unter Wasser einen Heiratsantrag machen. Also brach er zu einem Tauchgang auf, in der Hand einen eingeschweißten Zettel mit dem Satz "Will you please be my wife?" - Willst du meine Frau werden?

Diesen Zettel hielt er seiner Partnerin, die im Hotelzimmer geblieben war, von der anderen Seite der Glasscheibe aus entgegen. Sogar eine Schachtel mit einem Verlobungsring zog er aus seiner Badehose. Doch der Tauchgang war offenbar anspruchsvoller als gedacht, der Mann kam nicht mehr lebend an die Wasseroberfläche zurück. Die junge Frau schrieb später auf Facebook: "Du hast nie meine Antwort gehört: "Ja! Ja! Eine Million Mal, ja, ich werde dich heiraten!""

Gegenüber CNN hat das Hotel den Todesfall bereits bestätigt, nun ermitteln die Behörden, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Schwester des Toten sagte CNN, bisher wisse die Familie nur, dass ihr Bruder ertrunken sei, die weiteren Umstände seien unbekannt. "Er tauchte unter und kam nicht wieder zurück."

Die Freundin des Mannes hat die Trauer um ihren Lebensgefährten via Facebook öffentlich gemacht. "Wir konnten uns nicht mehr umarmen und den Beginn des Restes unseres gemeinsamen Lebens feiern", schreibt sie dort, "weil sich der beste Tag unseres Lebens in den schlimmsten gewandelt hat." Sie versuche nun, Trost in der Tatsache zu finden, dass sie und ihr Freund in ihren letzten gemeinsamen Momenten sehr glücklich miteinander gewesen seien.