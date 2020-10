Auf dem Kilimandscharo in Tansania ist ein Feuer ausgebrochen. Das teilte der Nationalpark am Sonntagabend auf Twitter mit. Rettungsdienste versuchten, das Feuer auf dem mit 5895 Metern höchsten Berg Afrikas zu löschen. Nach Angaben der Zeitung The Citizen halfen Menschen aus benachbarten Gemeinden dabei. Weil der Brand in größerer Höhe ausgebrochen sei, seien die Löscharbeiten aber schwer.

Auf einem ebenfalls vom Nationalpark veröffentlichten Foto waren Flammen mitten am Berg zu erkennen. Das Ausmaß der Schäden war ebenso wie die Brandursache zunächst nicht bekannt.

Der Kilimandscharo ist der höchste frei stehende Berg weltweit. Pro Jahr besteigen mehr als 50 000 Touristen das Bergmassiv. Bereits seit 1973 gibt es den Kilimandscharo-Nationalpark. 1987 wurde die Landschaft dann von der Unesco zum Weltnaturerbe erklärt.