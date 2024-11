Von Gianna Niewel, Frankfurt

Es begann in den sozialen Netzwerken, mit Videos von jungen Männern in den Fußgängerzonen von Großstädten. Sie filmten sich dabei, wie sie in die Luft boxen, Messerstiche andeuten, auf den Boden rotzen, etwa in Frankfurt an der Konstablerwache. Die Männer in den Videos sind alle ähnlich angezogen, sie tragen gefakte Caps und Bauchtaschen von Louis Vuitton, große Ketten, und im Hintergrund läuft immer dieser eine Rap: „Talahon, ich geb dir ein’ Stich, ich bin der Patron.“ Talahons, so nannten sich die Männer selbst.