16. September 2018, 19:59 Uhr Taifun Viele Todesopfer und Verletzte durch "Magkhut"

Magkhut hat auf den Philippinen, aber auch in China und Hongkong für Zerstörung gesorgt.

hat auf den Philippinen, aber auch in China und Hongkong für Zerstörung gesorgt. Die philippinischen Behörden gehen von mindestens 100 Todesopfern aus. Auch in China kamen zwei Menschen ums Leben.

Große Teile der Südküste sowie die Metropole Hongkong kamen beinahe zum Stillstand. In 7000 Haushalten der Millionenstadt fiel zeitweise der Strom aus. Mehr als 200 Menschen wurden verletzt.

Viele Todesopfer und Verletzte, erhebliche Schäden an Gebäuden und Straßen: Der Taifun Magkhut hat seine Zerstörungskraft in Südostasien am Wochenende voll entfaltet. Besonders hart traf der bisher stärkste Wirbelsturm des Jahres die Philippinen, wo die Behörden bislang mit etwa 100 Todesopfern rechnen.

Ein Erdrutsch habe eine von Bergwerksarbeitern bewohnte Baracke unter sich begraben, sagte der Bürgermeister der Stadt Itogon im Norden des Landes am Sonntag im philippinischen Radio - in dem Haus hätten sich mindestens 40 Menschen aufgehalten. 32 weitere Bewohner seiner Stadt seien wahrscheinlich ebenfalls ums Leben gekommen. Zuvor hatten die Behörden aus anderen Landesteilen 29 Tote gemeldet. Die meisten von ihnen wurden wahrscheinlich durch Erdrutsche getötet.

Auch in China gab es durch den Taifun Opfer: Wie der staatliche Fernsehsender CGTN berichtet, kamen in der Provinz Guangdong mindestens zwei Menschen ums Leben. Große Teile der Südküste sowie die Millionenmetropole Hongkong kamen am Sonntag beinahe vollständig zum Stillstand. Hunderte Flüge wurden gestrichen, der Nahverkehr war stark eingeschränkt. Mehr als 2,4 Millionen Menschen wurden in Sicherheit gebracht, berichteten chinesische Staatsmedien.

Im Fernsehen waren Bilder von überfluteten Straßen und starken Regenfällen zu sehen, die sich über der Region entluden. Heftiger Wind riss Bäume um, zerstörte Fenster und brachte Baugerüste zum Einsturz. Allein in Hongkong wurden zudem mehr als 200 Menschen verletzt. In etwa 7000 Haushalte in der Stadt fiel zeitweise der Strom aus.

Behörden wollen Strom- und Wasserversorgung am Montag wiederherstellen

Auf den Philippinen stammten 24 der Opfer aus der im Norden des Landes liegenden Region Cordillera, darunter eine sechsköpfige Familie, deren Haus in Baguio durch einen Erdrutsch verschüttet wurde. In der Provinz Kalinga wurde ein Mann von einem herabstürzenden Felsbrocken getötet. Einige der Opfer hätten sich der Anweisung zur Evakuierung widersetzt, erklärte ein Regierungsberater bei einem Besuch von Präsident Rodrigo Duterte in Tuguegarao - eine der am härtesten getroffenen Städte. "Alle Behörden haben ihr Möglichstes getan, um die Evakuierungen voranzutreiben, aber einige Regionen sind wirklich sehr abgelegen." Am Montag werde man damit beginnen, die Strom- und Wasserversorgung wieder herzustellen.

Die katholische Hilfsorganisation Misereor und die Diakonie Katastrophenhilfe riefen zu Spenden für die Menschen auf den Philippinen auf. "Aktuell sind unsere Teams unterwegs, doch die anhaltenden Regenfälle erschweren den Zugang zu den betroffenen Regionen. Sobald wir Zugang haben, können erste Hilfsgüter verteilt werden", sagte Michael Frischmuth, der bei der Diakonie für Katastrophenhilfe für Asien zuständig ist. Im Norden des Inselstaats waren Dutzende Straßen und Brücken wegen Erdrutschen, Überschwemmungen sowie umgestürzten Bäumen und Masten unpassierbar.

Am Samstagmorgen war der Taifun begleitet von starken Regenfällen mit voller Wucht im Norden der Philippinen auf Land getroffen, knapp 400 Kilometer nördlich der Hauptstadt Manila. Dabei schwächte er sich mit Windgeschwindigkeiten von 170 Kilometern pro Stunde etwas ab. Böen erreichten 285 Kilometer pro Stunde.

Die Philippinen werden jedes Jahr von etwa 20 Taifunen heimgesucht. Einer der stärksten der vergangenen Jahre war Haiyan im November 2013. Damals starben mehr als 6300 Menschen, über vier Millionen Menschen verloren ihr Zuhause.