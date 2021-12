Philippinen:Mindestens 99 Tote nach Taifun "Rai"

"Wände und Dächer wie Papier abgerissen" - so beschreiben Betroffene die Wucht des bislang stärksten Tropensturms in diesem Jahr auf den Philippinen. Rai richtete eine Spur der Verwüstung an. Derzeit ist von 99 Toten die Rede, doch diese Zahl, so befürchteten die Behörden am Sonntag, dürfte noch steigen.

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 und Böen von bis zu 240 Kilometern pro Stunde zog Rai Richtung Westen über das südostasiatische Land. Mehr als 480 000 Menschen mussten sich vor dem Taifun in Sicherheit bringen, teilte die nationale Katastrophenschutzbehörde mit. Der Sturm legte Strom- und Kommunikationsleitungen lahm, isolierte einige Inseln und Städte und ließ etwa fünf Millionen Menschen ohne Strom zurück.

Staatspräsident Rodrigo Duterte verschaffte sich am Samstag bei einem Flug über mehrere Provinzen einen Eindruck von den Zerstörungen. Aufnahmen zeigten über weite Flächen reichende Schäden. "Wir haben unsere Häuser verloren, Wände und Dächer wurden weggeblasen", beschrieb Gouverneurin Arlene Bag-ao aus der Inselprovinz Dinagat die Kraft des Taifuns.

Der Inselstaat wird jedes Jahr von durchschnittlich etwa 20 Tropenstürmen heimgesucht. Zur Verwüstung könnte nun ein Mangel an Lebensmitteln und anderen Gütern kommen. Gouverneurin Bag-ao warnte: "Unsere Vorräte an Lebensmitteln und Wasser gehen zur Neige."