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„Dujuan“Zahl der Toten nach Taifun in Japan auf neun gestiegen

Feuerwehrleute im japanischen Sakura in der Präfektur Chiba im Osten des Landes.
Feuerwehrleute im japanischen Sakura in der Präfektur Chiba im Osten des Landes.
kyodo/dpa

Die Zahl der Taifun-Toten in Japan ist weiter angestiegen. Wirbelsturm „Dujuan“ sorgte für Erdrutsche und Überschwemmungen.

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Nach dem Taifun „Dujuan“, der zu Wochenbeginn den Großraum der japanischen Hauptstadt Tokio mit schweren Regenfällen überzogen hatte, ist die Zahl der Toten auf neun angestiegen. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die örtlichen Behörden berichtete, suchten die Rettungskräfte in Tokios betroffenen Nachbarpräfekturen Chiba und Kanagawa zunächst weiter nach vier vermissten Menschen. Am Dienstag waren zunächst vier Todesopfer gemeldet worden.

Der inzwischen über dem Pazifik abgezogene 25. Wirbelsturm der Saison hatte besonders in Chiba schwere Schäden durch Erdrutsche und Überschwemmungen angerichtet. Die Region war bereits im August und Anfang September von heftigen Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht worden.

© SZ/dpa/gelu - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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