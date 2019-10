Beim stärksten Taifun seit Jahrzehnten sind in Japan mindestens zehn Menschen im Großraum Tokio ums Leben gekommen. Japanische Medien berichten sogar von mindestens 14 Toten. Weitere 16 Menschen werden nach einem Bericht des staatlichen Senders NHK vermisst, mehr als 120 wurden verletzt, nachdem der Wirbelsturm Hagibis auf die Küste der Hauptinsel Honschu traf.

Fernsehsender zeigten Luftaufnahmen von überschwemmten Wohngebieten unter anderem in der mit am schwersten betroffenen Provinz Nagano. Auch in vielen anderen Gegenden waren Flüsse übers Ufer getreten und Dämme gebrochen, wodurch Häuser und Straßen überflutet wurden. Entlang des Flusses Chikuma wurden Häuser überschwemmt, mindestens ein Mensch musste per Hubschrauber vom Dach seines Hauses gerettet werden. Nach Regierungsangaben fiel bei fast einer halben Million Haushalten der Strom aus.

Der Wirbelsturm "Hagibis" (Philippinisch für "schnell") war am Samstag nahe Tokio auf Land getroffen. Später zog er Richtung Nordosten weiter in jene Region, wo es 2011 zu einer Erdbeben- und Tsunamikatastrophe mit Tausenden Toten gekommen war. Auch dort kam es durch den Taifun zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen.

Tokio wurde nach dem Wirbelsturm von einem Erdbeben der Stärke 5,7 getroffen

Millionen Menschen waren aufgefordert, sich in sichere Gebiete zu begeben. Während der Taifun, der in der Nacht auch die Millionenmetropole Tokio heimgesucht hatte, nach Norden abzog und am Sonntag in der Hauptstadt und deren Umgebung wieder die Sonne schien, setzten die Einsatzkräfte die Bergungs- und Aufräumarbeiten fort.

Am frühen Sonntagmorgen gaben die Behörden dann zumindest für die ersten Regionen nördlich der Hauptstadt Entwarnung. Der Umfang der Schäden wird erst langsam klar, denn viele Regionen stehen noch unter Wasser. In der Hauptstadt Tokio, die kurz nach dem Wirbelsturm von einem Erdbeben der Stärke 5,7 getroffen worden war, kehrte am Sonntag dagegen wieder etwas Normalität ein, der Zugverkehr kam langsam in Gang und Geschäfte öffneten. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe rief ein Krisentreffen der betroffenen Ministerien ein. "Die Regierung wird alles in ihrer Macht stehende tun, um in Zusammenarbeit mit den Behörden alles so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bringen", sagte er.

Bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan sind wegen des Taifuns einige Spiele abgesagt worden, zuletzt das für Sonntag geplante Vorrundenspiel zwischen Namibia und Kanada. Die restlichen drei Partien am Sonntag - dem letzten Vorrundenspieltag - sollen dagegen wie geplant stattfinden.