Beim Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg schauen sie täglich in die Abgründe der digitalen Welt. Allein neun Staatsanwälte und fünf IT-Experten gehen hier Hinweisen auf Sexualstraftaten gegen Kinder und Jugendliche im Netz nach. Mal geht es um den Verdacht, dass ein Mann von der Ostalb aus den schweren Missbrauch von Kindern auf den Philippinen in Auftrag gegeben und gegen Geldzahlungen per Livestream mitverfolgt und angeleitet haben soll. Mal um einen Tatverdächtigen aus Calw, der ein zwölf Jahre altes Mädchen in einem Chat zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben soll. Praktisch im Wochentakt bringt das auf herausgehobene Fälle spezialisierte Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg Straftaten gegen das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Kindern und Jugendlichen im Cyberbereich zur Anklage.