Beim Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg schauen sie täglich in die Abgründe der digitalen Welt. Allein neun Staatsanwälte und fünf IT-Experten gehen hier Hinweisen auf Sexualstraftaten gegen Kinder und Jugendliche im Netz nach. Mal geht es um den Verdacht, dass ein Mann von der Ostalb aus den schweren Missbrauch von Kindern auf den Philippinen in Auftrag gegeben und gegen Geldzahlungen per Livestream mitverfolgt und angeleitet haben soll. Mal um einen Tatverdächtigen aus Calw, der ein zwölf Jahre altes Mädchen in einem Chat zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben soll. Praktisch im Wochentakt bringt das auf herausgehobene Fälle spezialisierte Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg Straftaten gegen das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Kindern und Jugendlichen im Cyberbereich zur Anklage.
Ermittler erheben Anklage„Schockierender Fall“: Tagesvater soll ihm anvertraute Kinder missbraucht haben
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Seit Jahren bringen Eltern im Rems-Murr-Kreis ihre Kinder zu einem Tagesvater. Nun kommt heraus: Der Mann soll die Schutzbefohlenen über Jahre sexuell missbraucht haben, teils sogar schwer. Selbst erfahrene Ermittler sprechen von einem heftigen Fall.
Von Roland Muschel, Stuttgart/Karlsruhe
Missbrauchsverdacht in Kita:Die Zweifel, die bleiben
In einer Kita kommt der Verdacht auf, dass Erzieherinnen Kinder sexuell missbraucht haben sollen. Polizeiliche Ermittlungen werden eingestellt. Die Welt aber ist fortan eine andere - für alle.
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