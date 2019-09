Eine Tafel-Aktion in München

Immer mehr Menschen gehen zu den Tafeln in Deutschland, um sich dort Lebensmittel abzuholen. Innerhalb eines Jahres sei die Zahl der regelmäßigen Kunden um zehn Prozent auf aktuell 1,65 Millionen gestiegen, teilte der Dachverband Tafel Deutschland am Mittwoch in Berlin mit. Bei Senioren, die Rente oder Grundsicherung bezögen, sei der Anstieg mit 20 Prozent dramatisch, hieß es. Niedrige Renten seien nach Langzeitarbeitslosigkeit der zweithäufigste Grund, eine Tafel aufzusuchen.

"Diese Entwicklung ist alarmierend", warnte Verbandschef Jochen Brühl. "Altersarmut wird uns in den kommenden Jahren mit einer Wucht überrollen, wie es heute der Klimawandel tut." Die Politik dürfe nicht länger abwarten. Es brauche tiefgreifende Reformen und verbindliche, ressortübergreifende Ziele zur Bekämpfung von Armut. "Die Zeit der kleinen Schritte ist vorbei", meinte Brühl.

Auch fast 50 000 zusätzliche Kinder und Jugendliche sind nach Angaben des Dachverbands zuletzt zu den Tafel-Nutzern hinzugekommen. Ihr Anteil liege bei 30 Prozent. Deutschland vernachlässige Kinder systematisch, kritisierte der Vorsitzende. "Hier wachsen wegen struktureller Nachteile die Altersarmen von übermorgen heran."

Im Vergleich zum Vorjahr konnten die Tafeln laut ihrer Jahresbilanz mit etwa 265 000 Tonnen nur wenig mehr Lebensmittel retten. Es fehle an Geld für mehr Kühlfahrzeuge und Lagerräume sowie an Helfern, hieß es. Das Ehrenamt stoße an seine Grenzen, sagte Brühl. Die Tafeln fordern Geld vom Staat als Unterstützung.

Laut einer aktuellen Studie des Bundesagrarministeriums landen in Deutschland pro Jahr etwa zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel in der Tonne. Die Tafeln gehen von bis zu 18 Millionen Tonnen aus. Bundesweit gibt es knapp 950 der Einrichtungen.