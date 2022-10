"Die Kunst zu stehlen" - Folge 4 über den Einbruch in das Bode-Museum und neue Spuren im Fall Dresden.

Es war ein Einbruch, der weltweit für Aufsehen sorgte: 2017 stehlen Diebe eine riesige Goldmünze aus dem Bode-Museum in Berlin. Und ihre Spuren führen offenbar auch nach Dresden. Folge 4 der SZ-Podcast-Serie zum Grünen Gewölbe.

Es ist schon weit nach Mitternacht am 27. März 2017, da macht der Wachmann im Bode-Museum von Berlin einen weiteren Kontrollgang. Von Stock zu Stock, und in den Keller. Es ist seine dritte Runde in der Schicht. Auf einmal sieht er tatsächlich Türen, die zuvor noch geschlossen waren und jetzt offen stehen.